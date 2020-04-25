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В Москве пройдет онлайн-марафон по поиску хозяев для животных из приютов

В акции принимают участие более 130 кошек и собак

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Благотворительный 12-часовой онлайн-марафон "Счастье с доставкой на дом" по поиску хозяев для кошек и собак из приютов пройдет в субботу. В прямом эфире кураторы покажут животных и расскажут о них подробнее, а зрители смогут задать свои вопросы, рассказала ТАСС зоопсихолог, канистерапевт, соорганизатор проекта Ника Могилевская.

Ранее стартовала акция "Счастье с доставкой на дом" - социальный проект по пристройству животных на передержках в период самоизоляции. В акции принимают участие более 130 собак и кошек, которые ищут постоянный дом и любящих хозяев. За пять дней после старта акции дом нашли уже 56 кошек и собак.

"Зрителей ждет 12-часовой онлайн-марафон, где они в прямом эфире смогут увидеть животных на передержках в поисках постоянного дома. Кроме того, во время прямого эфира будут транслировать координаты волонтеров и информацию, куда и кому написать или позвонить", - рассказала собеседница агентства.

После окончания марафона будущий хозяин должен пройти онлайн-собеседование, и после этого обсуждается момент очного знакомства животного и хозяина - это может быть доставка или встреча после периода самоизоляции. "Всем участникам (будущим хозяевам) марафона мы предоставляем бесплатные консультации онлайн-фелинолога, кинолога и ветеринарного врача, также их ждут подарки от наших партнеров - корм, наполнители для лотка и другие", - добавила Могилевская.

К эфиру в субботу присоединятся звезды, ветеринары, кинологи, специалисты по поведению животных, команда проекта и многие другие. Трансляция пройдет на YouTube-канале проекта, а также на страницах в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".

В акции принимают участие: Союз волонтеров САО, фонд "Буду рядом", Котодом "Мурлыка", Приют Бирюлево, фонды "Собаки, которые любят", "Лапа дружбы", "Выше нос", Центр реабилитации "Своя стая" и еще десяток организаций.

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