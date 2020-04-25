"Библионочь" впервые пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Библионочь-2020" впервые пройдет в режиме онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая, сообщили в пресс-службе РГБ. Главной темой этого года стала Победа в Великой Отечественной войне.

"25 апреля Ленинка начнет всероссийскую акцию "Библионочь", которая должна была проходить офлайн, но мы решили не менять планы и провести онлайн-марафон. Мы попытаемся создать еще "Библиотеку Победы", в которую войдут многочисленные военные издания, книги, афиши, плакаты, солдатские письма", - рассказал пресс-службе генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Акция начнется 25 апреля в 16:00, когда актеры, писатели, деятели культуры и спорта дадут старт всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды. В эфире на официальной площадке акции biblionight.culture.ru они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки книг времен Великой Отечественной войны.

Стать участником марафона и поделиться со страной своим отрывком из книг и писем сможет каждый. Стать участником марафона и поделиться со страной своим отрывком из книг и писем сможет каждый. Видео и фото под тегами #ЯЧитаю, #Библиночь2020 и #КультураКлассика можно опубликовать соцсетях и на платформе коротких видео TikTok. Видеоролики будут размещены на площадке акции. Видеоролики будут размещены на официальной площадке акции biblionight.culture.ru.

Российская государственная библиотека подготовила для участников Библионочи коллекцию из более чем 250 книг и документов для свободного чтения. Главное место в коллекции займет пятитомник Победы, изданный "Эксмо-АСТ" к юбилейному году и переданный для бесплатного доступа и чтения в рамках акции "Библионочь" на ресурс Национальной электронной библиотеки.

Организаторы акции - Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".