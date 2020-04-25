Минпросвещения рекомендует регионам оказать дополнительные меры поддержки детским лагерям

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения рекомендует российским субъектам оказать на фоне пандемии дополнительные меры поддержки детским лагерям отдыха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"С целью недопущения сокращения количества организаций детского отдыха Минпросвещения России рекомендует предпринять меры по их поддержки вне зависимости от их организационно-правовых форм с учетом принятых на федеральном уровне мер поддержки для пострадавших отраслей, а также разработать дополнительные меры поддержки сферы отдыха детей и их оздоровления", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минпросвещения рекомендовало проанализировать имеющиеся договоры субъектов РФ с организациями отдыха детей и их оздоровления и проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху на более поздний срок.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.