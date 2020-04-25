Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта "Голос. Дети"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне телевизионного конкурс-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. Финал проекта транслировался вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.

За Олесю Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), проголосовали 35,7% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого обучала Полина Гагарина. Подопечная Меладзе впервые за историю проекта выступила в режиме онлайн из специально оборудованной студии.

Победительница получила в качестве награды статуэтку, карту с суммой 1 млн рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

"У меня первый такой финал. Хочу сказать спасибо родителям наших участников. Спасибо им огромное, потому что все, что вытерпели они в связи с определенными обстоятельствами, не поддается никакому описанию. Низкий поклон", - сказал он, добавив, что начинается кастинг на проекты "Голос" и "Голос. 60+".

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.

Средства, собранные в ходе зрительского голосования, направят в благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".

О проекте "Голос. Дети"

Музыкальное шoу "Гoлoс. Дети" на Первoм канале - российская версия междунарoднoгo детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. В шестом сезоне победителями были объявлены Максим Ержан, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.