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Президент Бразилии отверг обвинения экс-министра юстиции во вмешательстве в дела следствия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу заявил, что никогда не пытался вмешиваться в расследования Федеральной полиции. Соответствующие обвинения в адрес главы государства выдвинул ушедший в отставку министр юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору.

"Я разочарован и огорчен этим поступком. Его заявления о том, что я якобы хотел узнать о состоянии текущих расследований, не соответствуют действительности. За без малого 16 месяцев, которые он возглавлял Министерство юстиции, я ни разу не обращался к нему с тем, чтобы вмешаться в ведущиеся расследования. И он сам об этом знает", - заявил Болсонару журналистам.

В пятницу утром Мору, для многих бразильцев являющийся символом борьбы с коррупцией, объявил об уходе из правительства Болсонару после того, как глава государства уволил близкого к нему главу Федеральной полиции страны Маурисиу Лейте Валейшу.

Болсонару также отверг утверждения Мору о том, что опубликованный в ночь на пятницу указ о снятии Валейшу с должности не был согласован с бывшим министром. Президент напомнил, что такое кадровое решение относится к исключительной компетенции главы государства. "Мы разговаривали с Валейшу вчера вечером, и он согласился оставить пост по собственному желанию. Простите, господин министр, но вам не удастся выставить меня лгуном", - сказал политик.

Болсонару в свою очередь обвинил Мору в том, что тот пытается набрать политические очки перед выборами президента 2022 года. "Я не приемлю, когда мою власть ставят под сомнение мои же министры. <...> Правительство не может лишиться авторитета в угоду личным амбициям тех, кто заранее решил посвятить себя иным проектам", - подытожил он.

В защиту Лейте Валейшу, помимо министра, выступили профессиональные ассоциации полицейских и следователей. Президент уже пытался сменить главу Федеральной полиции в августе прошлого года, но тогда Мору фактически спас его от увольнения, заявив, что готов покинуть свой пост вслед со своим соратником.

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