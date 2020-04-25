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Глава Минздрава Венесуэлы обсудил с российским коллегой взаимодействие в борьбе с COVID-19

Переговоры прошли в формате видеоконференции

ГАВАНА, 25 апреля. /ТАСС/. Главы министерств здравоохранения России и Венесуэлы провели видеоконференцию, на которой обсудили сотрудничество в области борьбы с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Боливарианской Республики Карлос Альварадо.

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"Сегодня у меня состоялась продуктивная виртуальная встреча с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в ходе которой мы подробно обсудили протоколы, которые применялись для локализации COVID-19 в наших странах, а также двустороннее сотрудничество в области здравоохранения", - написал министр в Twitter.

В понедельник МИД южноамериканской республики сообщил, что страна скоро получит новые партии медицинских средств от России для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. 17 марта Мадуро объявил введении карантина на всей территории республики. По состоянию на 24 апреля общее число заразившихся в Венесуэле составляет 318, десять человек умерли.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичКубаРоссия
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