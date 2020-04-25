Бельгия начнет с 4 мая поэтапную отмену карантина

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос. Об этом заявила премьер-министр королевства Софи Вильмес в пятницу вечером по итогам заседания национального совета безопасности, продолжавшегося более семи часов. Масками правительство граждан снабдить не сможет, их рекомендовано делать самим.

"Мы приняли решение о начале постепенного, поэтапного ослабления карантина с 4 мая. Использование средств защиты в общественных местах, где невозможно выдерживать социальную дистанцию, станет абсолютно обязательным. Для этого можно использовать любые средства, закрывающие рот и нос, включая шарфы или самодельные маски", - заявила она.

Ранее правительство Бельгии признало, что будет неспособно снабдить население страны масками промышленного производства. Вместо этого премьер пообещала, что все граждане получат по "два фильтра для масок на одного человека", чтобы самостоятельно делать маски, которые после каждого ношения "будет необходимо стирать с мылом в горячей воде". Памятки о том, как самому сшить себе маску из предоставленных правительством кусочков ткани, будут опубликованы в интернете, пообещала премьер.

По словам Вильмес, процесс отмены карантина, начавшись 4 мая, будет продолжаться по меньшей мере до 31 августа, если ситуация не ухудшится.

Фазы и этапы

"Я настаиваю, что все шаги по отмене карантина пока остаются в условном наклонении, их реализация будет зависеть от мониторинга эпидемии", - предупредила премьер. Она подчеркнула, что все ограничения и положения карантина, которые не были изменены решением национального совета безопасности, остаются в силе до тех пор, пока об их отмене не будет объявлено "ясно и исчерпывающе". В частности, удаленная работа, все нормы социального дистанцирования, ограничения на число посетителей магазинов будут оставаться в силе еще очень долгое время.

Первая фаза отмены карантина будет реализована в два этапа. С 4 мая будут лишь слегка ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности будет разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое. Все магазины и предприятия останутся закрыты, "за исключением магазинов тканей и ниток, которые должны быть открыты, чтобы граждане могли изготавливать маски". Ношение масок, в том числе самодельных, будет обязательным начиная с 4 мая в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра, в частности в общественном транспорте, для всех лиц старше 12 лет.

Второй этап первой фазы начнется с 11 мая, когда будут открыты все остальные непродовольственные магазины. С этого момента будут разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга.

Вторая фаза должна начаться с 18 мая. С этого момента могут быть открыты музеи, отдельные предприятия сферы услуг, в частности парикмахерские. Могут быть разрешены частные вечеринки с небольшим количеством участников, возможно разрешение большего числа гостей свадеб и похорон, но точные цифры пока не названы.

Рестораны и бары - только летом

Третья фаза стартует не раньше 8 июня. Тогда возможно открытие ресторанов. По словам премьера, открытие кафе и баров произойдет позднее, поскольку в этих заведениях сложнее гарантировать необходимую дистанцию между посетителями. Она допустила, что бельгийцам к этому моменту разрешат поездки по стране, например в курортные зоны на побережье Северного моря или в лесном массиве Арденн. Что касается выездов за пределы Бельгии, то она затруднилась сказать, когда отпуск за границей вновь станет возможен.

Что касается разрешения массовых мероприятий, фестивалей и концертов, то это произойдет не ранее 31 августа, на четвертой фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана. Вильмес также выразила сомнение, что 21 июля в Бельгии сможет состояться празднование национального праздника - Дня присяги короля, когда традиционно проводится военный парад в Брюсселе и массовые гуляния по всей стране.

Медицинские меры

Вильмес подчеркнула, что процесс отмены карантина будет сопровождаться активными мерами по борьбе с эпидемией. По меньшей мере до конца лета останется в силе правило, согласно которому лица с легкими симптомами простуды обязаны оставаться дома и не имеют права идти к врачу, получая консультации только по телефону. Пока тесты на коронавирус в Бельгии делаются только для лиц с тяжелыми симптомами болезни. В этой связи премьер пообещала довести количество проводимых тестов с нынешних 10 тысяч в сутки до 25 тысяч.

Помимо этого, правительство будет принимать на различных уровнях меры по отслеживанию контактов людей с подтвержденным заражением. Будет постоянно вестись мониторинг загруженности медицинской системы, и в случае новой волны эпидемии процесс отмены карантина может быть приостановлен.

50 дней карантина

Жесткий общенациональный карантин был введен в Бельгии с 14 марта. Изначально он должен был продолжаться до 5 апреля, затем его продлили до 19 апреля, а позже - до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м.

За последние сутки число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Бельгии составило 190, выявлено 1 497 новых случаев заражения, сообщил в пятницу Минздрав королевства, который подтвердил наличие тенденции по снижению числа летальных исходов. По количеству заражений ситуация остается смешанной: в последние два дня число новых случаев не превышало тысячу человек, однако в пятницу вновь выросло.

Всего в стране в ходе пандемии умерли 6 679 человек, в общей сложности выявлено 44 294 случая заражения. Население Бельгии составляет 11,5 млн человек. Политика санитарных властей Бельгии заключается в том, что анализ на коронавирус сдают только люди с серьезными симптомами заболевания.