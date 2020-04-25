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Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: Помпео выступил за продолжение финансирования США программ ВОЗ в семи странах

По данным агентства, речь идет об Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Сирии, Судане и Турции

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил за то, чтобы Вашингтон продолжил финансировать программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с распространением нового коронавируса и полиомиелита в семи государствах. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

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По словам его источников, соответствующие рекомендации главы внешнеполитического ведомства США приводятся в письме, которое было направлено им в Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Госсекретарь заострил внимание на том, что ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с распространением коронавируса в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Сирии, Судане и Турции. Кроме того, Помпео отметил важность программ ВОЗ по предотвращению случаев заболевания полиомиелитом в Афганистане и Пакистане.

В публикации отмечается, что, по оценкам госсекретаря, только ВОЗ располагает необходимой инфраструктурой и связями с местными властями для выполнения указанных задач в данных семи странах. Как констатирует агентство, рекомендации Помпео свидетельствуют о том, что в администрации США осознают контрпродуктивность полного прекращения финансирования ВОЗ.

Согласно приведенным в материале данным, США предоставляют ВОЗ ежегодно $400-500 млн. По словам источников агентства, в Вашингтоне считают, что Китай имеет слишком большое влияние на руководство организации.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он заявил, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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