Суд в США подтвердил штраф Facebook на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС, 25 апреля. Федеральный суд США подтвердил решение Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США о взыскании с компании Facebook штрафа в размере $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме для использования в маркетинговых целях. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ФКТ.

В июле прошлого года американская неправительственная правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (Electronic Privacy Information Center, EPIC) обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа Facebook в размере $5 млрд. Как утверждали правозащитники, размер указанного штрафа, по их мнению, "не является адекватным, разумным и подходящим". По словам EPIC, соглашение о выплате штрафа аннулирует более чем 26 тыс. жалоб пользователей, поданных против Facebook и рассматриваемых в ФКТ.

"Мы удовлетворены решением [Федерального] суда, - говорится в тексте. - Как отметил суд, историческое решение о штрафе в $5 млрд на сегодняшний день остается крупнейшим денежным штрафом, который Соединенные Штаты получали в интересах ФКТ, и вторым по размеру вообще".

Федеральный суд постановил, что благодаря вынесенному решению о денежном взыскании с Facebook компания будет обязана "соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности и обеспечивать значительно большую прозрачность и подотчетность в отношении решений своих руководителей, касающихся конфиденциальности", указали в ФКТ.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что ныне уже закрытой британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как признали представители Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании уничтожить имеющиеся у них данные, но в итоге выяснилось, что удалена была далеко не вся информация.