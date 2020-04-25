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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп: в штатах, объявивших об отмене санитарных ограничений, проживает 50% населения США

Президент США ранее подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Половина населения США проживает в штатах, власти которых планируют отменить санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме.

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"Мы продолжаем наблюдать свидетельства того, что наша решительная стратегия работает. За последние семь дней в 18 штатах наблюдается спад в числе положительных тестов [на коронавирус]. Половина всех американцев проживает в штатах, которые сейчас предприняли шаги для открытия своей экономики", - сказал глава вашингтонской администрации.

На прошлой неделе Трамп объявил, что власти США приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Глава Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 50 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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