Власти США разрешили использование 63 различных тестов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Американские власти выдали разрешение на использование 63 различных систем для выявления нового коронавируса у пациентов. Об этом сообщил в пятницу глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан, выступая в Белом доме.

"В считанные недели и месяцы... мы в ускоренном порядке рассмотрели и дали разрешение для [проведения обследований с использованием] 63 тест-систем", - отметил Хан. Он пояснил, что речь идет как о диагностическом тестировании, так и об амбулаторном, а также, в частности, о тестах на антитела. Порядка 400 компаний разрабатывают новые тест-системы.

Глава управления пояснил, что некоторые тест-системы позволяют отправлять результаты по почте, и их готовы принимать около 220 лабораторий.

"Мы сделаем все возможное в поиске лечения от COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом - прим. ТАСС) <...> В настоящее время изучаются 72 препарата для лечения [заболевания]", - подчеркнул Хан. По его словам, планируется начать изучение еще 211 препаратов, кроме того, две вакцины проходят клинические испытания.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 890,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 51 тыс. человек.