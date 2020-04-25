{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти США разрешили использование 63 различных тестов на коронавирус

Некоторые тест-системы позволяют отправлять результаты по почте, отметил глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Стивен Хан

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Американские власти выдали разрешение на использование 63 различных систем для выявления нового коронавируса у пациентов. Об этом сообщил в пятницу глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан, выступая в Белом доме.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В считанные недели и месяцы... мы в ускоренном порядке рассмотрели и дали разрешение для [проведения обследований с использованием] 63 тест-систем", - отметил Хан. Он пояснил, что речь идет как о диагностическом тестировании, так и об амбулаторном, а также, в частности, о тестах на антитела. Порядка 400 компаний разрабатывают новые тест-системы.

Глава управления пояснил, что некоторые тест-системы позволяют отправлять результаты по почте, и их готовы принимать около 220 лабораторий.

"Мы сделаем все возможное в поиске лечения от COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом - прим. ТАСС) <...> В настоящее время изучаются 72 препарата для лечения [заболевания]", - подчеркнул Хан. По его словам, планируется начать изучение еще 211 препаратов, кроме того, две вакцины проходят клинические испытания.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 890,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 51 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Reuters: Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС