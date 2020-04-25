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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: на борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом

Всего на борту эсминца находятся около 330 человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. 18 человек заразились новым коронавирусом на борту эсминца ВМС США Kidd. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

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Корабль задействован в антинаркотической операции, которую США проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. На борту эсминца находятся около 330 человек.

Ожидается, что корабль вернется в порт. Военный, который был первым, у кого диагностировали заражение коронавирусом, уже доставлен в город Сан-Антонио (штат Техас) и госпитализирован.

В конце марта вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована на борту американского авианосца Theodore Roosevelt, заразились 840 человек. 88 военных уже вылечены, один умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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