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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти Аргентины пошли на переговоры с заключенными для завершения бунта

Участники бунта требовали освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, утверждая, что в тюрьме не обеспечены условия для предотвращения распространения коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апреля. /ТАСС/. Аргентинские власти договорились с заключенными, устроившими в тюрьме бунт из-за распространения коронавируса нового типа, о прекращении беспорядков. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

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По его данным, власти и представители тюрьмы обязались провести встречу с заключенными, чтобы выслушать их требования. Кроме того, здание пенитенциарного учреждения посетит комиссия, которая оценит его состояние.

Бунт в тюрьме, расположенной в столице Аргентины, начался в пятницу утром. Заключенные вышли на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы. В результате беспорядков пострадали 11 сотрудников пенитенциарного учреждения.

Участники бунта требовали освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, так как считают, что в тюрьме не обеспечены условия для предотвращения распространения коронавируса.

Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,4 тыс. случаев заболевания. Умерли 167 человек. С 20 марта в стране действует режим обязательной социальной изоляции.

Теги
АргентинаПандемия коронавируса нового типа
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