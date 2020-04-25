В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети " ВКонтакте ".

"Сегодня в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет - до 25 февраля 2020 года. Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО [экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом] несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича - подтвержденный тест на COVID-19 [заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа]. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга. Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника", - говорится в сообщении.

Елизаветинская больница - крупнейшее лечебное учреждение на севере Санкт-Петербурга, в год там получают помощь более 70 тыс. человек. Большинству из них оказывается экстренная медицинская помощь. 23 апреля сообщалось, что эндокринологическое и травматологическое отделения учреждения закрылись на карантин из-за случаев коронавируса среди пациентов и у одного сотрудника.

По последним данным, в Боткинской больнице Петербурга находится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Петербурге выявлено 2711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели 411 человек, умерли 20.