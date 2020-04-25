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Пандемия коронавируса нового типа

Российские тест-системы направят в Германию для сравнения с немецкими разработками

Образцы тест-систем на выявление коронавирусной инфекции разработаны учеными ЦНИИ Роспотребнадзора
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские образцы тест-систем на выявление коронавирусной инфекции, разработанные учеными ЦНИИ Роспотребнадзора, будут направлены в немецкий институт им. Роберта Коха для ознакомления и сравнения с немецкими аналогами. Такое решение приняли российские и немецкие ученые в ходе телеконференции, посвященной обсуждению мировой эпидемиологической обстановки, сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.

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"В ближайшее время предполагается передать образцы тест-систем, произведенных в ЦНИИЭ, в институт им. Коха для ознакомления и сравнения с немецкими разработками", - говорится в сообщении.

Участники конференции обсудили эффективность массовой интенсивной системы тестирования и наличия развитой сети отделений интенсивной терапии, отметив в качестве показателя невысокую смертность в Германии от коронавирусной инфекции по сравнению с соседними государствами. В сообщении отмечается, что к методу массового тестирования прибегает и Россия, так как именно оно помогает выявить бессимптомных носителей COVID-19, представляющих наибольшую угрозу. За последние два месяца институтом ЦНИИ Роспотребнадзора было проведено более 100 тыс. исследований методом ПЦР.

Также ученые обсудили дальнейшее взаимодействие между институтами и договорились об объединении усилий "для совместной деятельности за пределами России и ФРГ". Участники условились о проведении совместных ежемесячных встреч для обмены информацией и опытом.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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