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В Приморском крае появились первые "Сады памяти"

В Находке и поселке Новошахтинском высадили 160 деревьев

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Первые "Сады памяти" появились в Находке и поселке Новошахтинском в Приморском крае. В рамках первых акций высадили 160 деревьев, сообщает в субботу пресс-служба краевого правительства.

"Первые "Сады памяти" появились в Находкинском городском округе и поселке Новошахтинский Михайловского района. Так, в Находке в патриотическом мероприятии приняли участие сотрудники городской администрации. Все растения украсили фирменными эмблемами акции. В дальнейшем ухаживать за ними будут коммунальные службы муниципалитета", - сообщает пресс-служба.

В Находке высажено 85 деревьев, в том числе 65 елей, 10 лиственниц и 10 кленов. В Новошахтинском высадили 75 деревьев, в том числе 30 катальп и 45 берез. В акции приняли участие сотрудники администрации поселения, а также работники разрезуправления "Новошахтинское" и муниципального учреждения культуры.

Международная акция "Сад памяти" в России уже пересекла в этом году отметку в 10 млн посаженных деревьев, отмечают в оргкомитете.

Акцию "Сад памяти" запустили 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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