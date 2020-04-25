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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео считает, что ВОЗ не справилась со своими задачами в свете пандемии

По словам госсекретаря США, американские власти намерены принять меры для предотвращения подобного в будущем

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свои задачи в свете распространения нового коронавируса, власти США намерены принять меры для предотвращения подобного в будущем. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил американскому журналисту Бену Шапиро в интервью, стенограмму которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

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"Эта организация не справилась со своей задачей защитить мир от глобальной пандемии. Мы не позволим, чтобы это произошло снова, и мы собираемся создать нечто, систему, которая позволяет уменьшить риск повторения этого как со стороны Китая, так и со стороны других стран", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. Он не привел подробностей относительно планов Вашингтона.

"Когда президент [США Дональд Трамп] говорит, что мы не собираемся финансировать ВОЗ, цель не в том, чтобы наказать кого-то", - добавил госсекретарь. По его словам, цель американского лидера - заострить внимание на якобы допущенных в организации ошибках.

14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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