Помпео считает, что ВОЗ не справилась со своими задачами в свете пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свои задачи в свете распространения нового коронавируса, власти США намерены принять меры для предотвращения подобного в будущем. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил американскому журналисту Бену Шапиро в интервью, стенограмму которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Эта организация не справилась со своей задачей защитить мир от глобальной пандемии. Мы не позволим, чтобы это произошло снова, и мы собираемся создать нечто, систему, которая позволяет уменьшить риск повторения этого как со стороны Китая, так и со стороны других стран", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. Он не привел подробностей относительно планов Вашингтона.

"Когда президент [США Дональд Трамп] говорит, что мы не собираемся финансировать ВОЗ, цель не в том, чтобы наказать кого-то", - добавил госсекретарь. По его словам, цель американского лидера - заострить внимание на якобы допущенных в организации ошибках.

14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".