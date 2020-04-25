ТАСС, 25 апреля. Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Сахалинской области, в том числе в островном - Южно-Курильском, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС региона.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам регионов округа взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами. Показатели пожарной опасности в 2020 году в ряде регионов ДФО могут быть выше средних из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года.

"В настоящее время в Южно-Курильском, Томаринском, Холмском и Смирныховском районах введен особый противопожарный режим. Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ, на всей территории муниципального образования. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности - размер любого штрафа, к примеру, увеличивается в два раза", - говорится в сообщении.

В четырех районах население оповещается с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, а также через SMS-сообщения. За нарушение ограничений на граждан может быть наложен штраф от 2 до 4 тыс. рублей, на юридические лица - от 30 до 40 тыс. рублей.

В 2020 году на территории Сахалинской области зафиксировано 54 случая возгорания сухой растительности в 11 муниципальных образованиях. Общая площадь таких пожаров составила 16 гектаров.