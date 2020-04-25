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РГО создаст музей к 100-летию Семенова-Тян-Шанского на его родине под Липецком

Его планируют открыть в 2027 году

ТАСС, 25 апреля. Русское географическое общество (РГО) проведет рабочее совещание по подготовке программы празднования 100-летия со дня рождения известного географа Семенова-Тян-Шанского, которое будут отмечать в 2027 году, и рассмотрит вопрос создания музея на малой родине ученого под Липецком. Об этом рассказал ТАСС заведующий кафедрой географии, биологии и химии Липецкого педагогического университета Дмитрий Климов.

"В 2027 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, и создание федерального музея стало бы ему лучшим памятником. Мы занимаемся созданием федерального музея "Родина Семенова-Тян-Шанского" на границе Липецкой и Рязанской областей. Есть договоренность с дирекцией Русского географического общества: в Москве мы собираем рабочее совещание по подготовке к празднованию 100-летия ученого, в том числе обсуждаем создание его федерального музея", - сказал Климов.

По его словам, дату рабочего совещания в РГО назначат после окончания режима самоизоляции. Он отметил, что в Чаплыгинском районе Липецкой области находится село Рязанка, где родился Петр Семенов-Тян-Шанский, там есть музей-усадьба. Рядом - село Урусово, где музея нет, но похоронены представители Семеновых и Буниных, из рода которых была бабушка ученого. В Рязанской области есть музей-усадьба в селе Гремячка, которое ученый купил позже и в течение многих десятилетий приезжал туда на лето со своей семьей.

Климов уточнил, что на грант Русского географического общества в Центре региональных программ Высшей школы экономики был подготовлен план создания и развития музея "Родина Семенова-Тян-Шанского" на 2017-2027 годы. Предполагалось в Урусове построить гостиницу на 20 мест, а за 10 лет вложить в развитие музейного комплекса около 1 млрд рублей. Также на грант РГО издан туристический путеводитель по 20 объектам, связанным с именем ученого.

Климов добавил, кроме Рязанки, Урусово и Гремячки, туристам предлагают посетить несколько бывших владений ученого и его родственников: село Архангельское с остатками храма, где Семенов-Тян-Шанский венчался со своей первой женой Верой Чулковой, село Алмазово с памятником природы - оврагом Зеркало, где ученый в детстве вел свои первые натуралистические исследования, а также другие села.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Был вице-председателем Императорского Русского географического общества и президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар Петербургскому Зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров, организовал первую перепись населения России в 1897 году. В честь ученого назвали около 100 новых форм растений и животных, несколько географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.

Теги
РоссияЛипецкая область
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