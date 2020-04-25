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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС с начала апреля продезинфицировало более 315 лечебных и 226 образовательных учреждений

Также проведена дезинфекция более 2,4 тыс. км дорог

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала месяца в условиях пандемии коронавирусной инфекции продезинфицировали более 315 лечебных и 226 образовательных учреждений. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Обработано более 315 лечебных и 226 образовательных учреждений общей площадью более 820 тыс. кв. м и свыше 1,2 тыс. объектов соцобслуживания общей площадью более 781 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, проведена дезинфекция более 2,4 тыс. км дорог и порядка 7,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 818 тыс. кв. м. Также организована санобработка более 10 тыс. единиц техники МЧС России и в более 10 тыс. ведомственных зданий.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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