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Пандемия коронавируса нового типа

Военные врачи из России помогли вылечить 40 пациентов с коронавирусом в Бергамо

Также российские военные специалисты провели дезинфекцию помещений и прилегающих дорог трех лечебных учреждений провинции Брешиа в Ломбардии

БЕРГАМО, 25 апреля. /ТАСС/. Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 40 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на старшего группы военных медицинских специалистов подполковника Александра Юманова.

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"В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 80 заболевших коронавирусной инфекцией. 40 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя", - процитировали в военном ведомстве Юманова.

По его словам, в отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором трудятся российские специалисты, поступили 15 заболевших с тяжелой формой инфекции, все они стабилизированы, и большинство из них переведены в отделение терапии для окончательного выздоровления.

Юманов рассказал, что в госпиталь попадают больные с разной степенью тяжести протекания заболевания. "Больше всего пациентов с легкой и средней формой, однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много. Они требуют постоянного контроля состояния и ухода медицинского персонала", - рассказал военный.

По данным Минобороны РФ, также российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог трех лечебных учреждений провинции Брешиа в Ломбардии.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 74 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 82 зданий и сооружений, более 630 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 115 тыс. квадратных метров дорог.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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