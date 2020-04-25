МЧС России передало для пожарных Сербии 3 тыс. комплектов для защиты от коронавируса

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МЧС России передало Сербии более 3 тыс. комплектов снаряжения для защиты пожарных от коронавируса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Буквально на днях Российско-сербский гуманитарный центр при поддержке МЧС России в рамках оказания помощи сербским пожарным для безопасной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции передал 3 тыс. комплектов снаряжения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с просьбой о помощи в оснащении пожарных обратилось руководство МВД Сербии. В МЧС РФ отмечали, что проводятся необходимые процедуры для закупки гуманитарной помощи, сербской стороне будут предоставлены защитные маски и комбинезоны.

По последним данным Миндзрава Сербии, количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 7 483, 144 человек умерли. Всего госпитализированы 3 164 человека, 95 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. С момента начала эпидемии тестирование прошли 54 887 человек. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Со вторника правительство страны начало постепенно открывать продуктовые рынки, мастерские, возобновились строительные работы.

Российско-Сербский гуманитарный центр создан 25 апреля 2012 года на территории сербского города Ниша как межправительственная гуманитарная некоммерческая организация. За время существования в активе Центра - ряд проведенных гуманитарных операций и проектов по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Албании, а также масштабных учений. Кроме того, его специалисты организуют обучение и повышение квалификации в области ГО и ЧС.