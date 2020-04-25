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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео: США убеждают другие государства в сокрытии Китаем данных о коронавирусе

Госсекретарь США также выступил с утверждением, что Иран способствует китайской "кампании по дезинформации"

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Вашингтон пытается убедить власти других государств в том, что Пекин якобы скрыл часть информации о новом коронавирусе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

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На вопрос о том, какие шаги делает Вашингтон в связи с якобы имевшим место сокрытием Пекином данных, Помпео ответил: "Задачи две. Первая - привлечь к ответственности стороны, из-за которых умерли люди в США, стране был нанесен серьезный экономический ущерб". Кроме того, как заверил Помпео, США пытаются оказать помощь другим государствам в восстановлении экономики.

"Мы также работаем с этими странами над тем, чтобы они точно понимали, что вирус на самом деле появился в китайском Ухане, что власти Китая знали об этом к декабрю 2019 года и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве. Что еще важнее, они не выполнили требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и многое сделали, чтобы скрыть это, мы можем рассказать об этом очень подробно", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Помпео также выступил с утверждением, что Китай и Иран совместно распространяют информацию, которая не соответствует действительности. "Даже сегодня иранцы работают с китайцами над кампаниями по дезинформации. Авторитарные режимы во времена кризиса, как правило, сотрудничают", - сказал госсекретарь США.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что американским политикам необходимо перестать делать безответственные заявления и помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович подчеркивала, что организация довольна информацией, которую предоставлял Китай.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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