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СМИ: более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом

ТОКИО, 25 апреля. /ТАСС/. Врачи подтвердили, что новым коронавирусом заразились еще приблизительно 60 членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica ("Коста Атлантика"). Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.

Таким образом, общее число инфицированных на борту превысило 150. В экипаже, по данным посольства РФ в Японии, есть один россиянин, у которого также был обнаружен коронавирус. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica, совершавшего круизы по Юго-Восточной Азии, находятся 623 члена экипажа, пассажиров на нем нет.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превышает 13,6 тыс., жертвами стали по крайней мере 358 человек. Еще по крайней мере 267 пациентов находятся в тяжелом состояния в палатах интенсивной терапии.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess ("Даймонд принсесс") - в феврале-марте был в карантине в порту Иокогама близ Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,7 млн человек, зафиксировано более 190 тыс. летальных исходов.

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