Власти Китая за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом

ПЕКИН, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Китая за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, 89 человек выздоровели, ни один не умер. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из 12 новых случаев заражения 11 - ввозные. Общее число инфицированных в Китае, прибывших из-за рубежа, достигло 1 629, из них 720 по-прежнему проходят лечение (состояние 25 оценивается как тяжелое), 909 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Еще один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлен внутри материкового Китая - в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Как следует из заявления комитета, по данным на 24:00 (19:00 мск) 24 апреля, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае достигло 82 816, выздоровели 77 346 человек, скончались 4 632. Еще 838 человек по-прежнему болеют и находятся в больницах, состояние 49 из них оценивается как тяжелое.

В провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Общее число инфицированных там за весь период эпидемии достигло 68 128 (в том числе 50 333 в Ухане), 4 512 человек скончались (3 869 в Ухане), выздоровели 63 593 (46 441 в Ухане).

С начала этого месяца власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших и исключают из данных о бессимптомных пациентах. За минувшие сутки было выявлено 29 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания, четыре из них прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 983 таких пациента, из них 150 - ввозные случаи, при этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае за весь период эпидемии.