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Пандемия коронавируса нового типа

Количество заразившихся коронавирусом сотрудников скорой помощи в Находке достигло 11

Ранее власти говорили о трех зараженных медиках скорой - водителе, фельдшере и подсобном рабочем. Эту бригаду перевели на карантин, всех направили в инфекционный госпиталь

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Количество сотрудников скорой помощи в приморском городе Находка, которые оказались заражены коронавирусной инфекцией, достигло 11. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

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Ранее власти говорили о трех зараженных медиках скорой - водителе, фельдшере и подсобном рабочем. Эту бригаду перевели на карантин, всех направили в инфекционный госпиталь Находки.

"Ситуация в Находке находится на моем личном контроле. Вчера в вечерних анализах были положительные результаты у 11 сотрудников скорой помощи города - это водители, фельдшеры, персонал, который был задействован в оказании медицинской помощи, уборщицы. У 70% человек заболевание протекает бессимптомно", - передает пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморского края - министра здравоохранения Анастасии Худченко.

По ее словам, власти поэтапно отправляют на карантин все смены, которые находились в контакте с заболевшими, а на их место выводят работников, которые не больны и не находятся под карантинным наблюдением. С 24 апреля идет формирование фельдшерско-сестринских бригад для оказания скорой медицинской помощи населению Находки. Бригады собираются со всего края, также будут привлечены студенты старших курсов медицинских училищ.

Накануне специалисты подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом в Приморье, число жителей региона с подтвержденной инфекцией достигло 220 человек. 32 человека, включая шестерых детей, выписаны, двое пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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