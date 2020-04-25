Российские военные продезинфицировали крупный геронтологический центр в Белграде

БЕЛГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты РХБЗ провели санитарную обработку одного из трех крупнейших в Сербии геронтологических центров в Белграде, который рассчитан на 600 человек. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, решение о специальной обработке геронтологических центров было принято потому, что пожилые люди наиболее уязвимы к инфекции и более подвержены осложнениям из-за сопутствующих заболеваний.

"Химики провели дезинфекцию внутренних помещений, используя специальные спиртовые растворы, а также обработали прилегающие территории с использованием авторазливочных станций АРС-14 КМ", - сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжают дезинфекцию. "За сутки обработано 14 объектов в городах Белград, Заечар и Княжевац. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Белград, Чуприя и Парачин", - перечислили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Прешево и Буяновац.

"Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 100 объектах в 19 городах <...> Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных COVID-19", - рассказали в министерстве.