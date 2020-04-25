Коронавирус выявили еще у 192 вахтовиков в Белокаменке под Мурманском

МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердились еще у 192 рабочих подрядной строительной организации "Велесстрой" в Белокаменке под Мурманском. Общее количество заболевших в Белокаменке составило 686 человек, в целом по Мурманской области - 856, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19 [заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа]. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 человек, 686 - на стройплощадке в Белокаменке", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 494 зараженных на объекте "Велесстроя" в Белокаменке. Компания "Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

По информации "Велесстроя", на объекте проводится массовое тестирование рабочих, компания вывозит отработавших смену здоровых вахтовиков в другие регионы, за неделю объект "Велесстроя" в Белокаменке покинули 475 сотрудников. Рядом с Белокаменкой силами МЧС России развернут мобильный госпиталь на 40 коек, укомплектованный всем необходимым оборудованием, включая рентген-аппарат и аппараты ИВЛ. С 18 апреля он работает на полную мощность как диагностический центр, обследуя ежедневно около 30 человек, в случае ухудшения ситуации в госпитале смогут начать лечение пациентов.

По данным оперативного штаба на вечер пятницы в Мурманской области подтверждено 856 случаев инфицирования коронавирусом, 70 пациентов выздоровели и выписались из больницы, 782 человека находятся на лечении, 4 человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.