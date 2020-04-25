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Читу накрыл дым от лесных пожаров в Забайкалье

В регионе зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади почти 8 тыс. га

ТАСС, 25 апреля. Дым от лесных пожаров в Забайкальском крае пришел в краевой центр - Читу, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале комиссии по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края.

В регионах Дальнего Востока лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой. Так, в Бурятии, Якутии и Забайкальском крае за пожароопасный сезон 2019 года было зарегистрировано около 3,4 тыс. пожаров на площади свыше 4,8 млн га.

"Облако дыма, захватившее небо над Читой, - результат действующих лесных пожаров на границе с Республикой Бурятия. В предыдущие сутки тушение лесных пожаров осложнялось погодными условиями", - говорится в сообщении. Накануне региональный ГУ МЧС предупреждал местных жителей об усилении ветра до 25-28 м/с. В комиссии пояснили, что в таких условиях пожарных отзывают с мест тушения, чтобы избежать человеческих жертв, но в этот раз тушение лесов продолжалось, чтобы пожарная обстановка не осложнилась.

По состоянию на 11 утра в крае зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них 16 действуют на площади 7 806 га. Три пожара на площади 109 га локализовали, один ликвидировали на площади 980 га. В тушении принимают участие 699 человек и 131 единица техники. В лесах Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации, доступ в них категорически запрещен.

Площадь охваченных огнем лесов в России на начало субботы достигла 17,8 тыс. га, увеличившись за сутки более чем на 5 тыс. га. Пожароопасный сезон открыт в 71 субъекте РФ, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Краснодарского края и в двух районах Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 50 субъектах РФ.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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