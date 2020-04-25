Минск привлечет займ МБРР на €90 млн для решения эпидемиологических проблем

МИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Белоруссия планирует привлечь займ Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере €90 млн для решения эпидемиологических проблем. Это предусмотрено постановлением правительства Белоруссии, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

"В целях привлечения в 2020-2021 годах займа Международного банка реконструкции и развития в размере €90 млн сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь Совет министров постановляет одобрить проект соглашения о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в документе.

Совмин республики уполномочил провести переговоры министерство здравоохранения, разрешив при необходимости вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее Евросоюз пообещал выделить Белоруссии €60 млн на борьбу с пандемией коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии по состоянию на 24 апреля составило 8 773. За весь период распространения инфекции умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных в Минске - 4 090 человек.