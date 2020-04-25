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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Японии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на мини-батуты

По данным ретейлеров, на которые ссылается агентство Kyodo, продажи выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

ТОКИО, 25 апреля. /ТАСС/. Самоизоляция, к которой вынуждены прибегать жители Японии из-за продолжающегося распространения коронавируса, вызвала огромный спрос на мини-батуты в стране. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что за прошедшие с момента объявления сперва в Токио, а затем и по всей стране режима чрезвычайной ситуации недели продажи мини-батутов взлетели повсеместно: это касается как продаж в магазинах спортивной атрибутики, так и в интернет-магазинах. По данным ретейлеров, продажи выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этом фоне видеоролики по правильному использованию таких трамплинов в домашних условиях начали размещать на своих страницах в социальных сетях известные японские легкоатлеты, в частности двукратная олимпийская чемпионка Харука Хирота. "Я понимаю, что длительное пребывание дома может привести к стрессам. Батуты могут помочь как детям, так и взрослым справиться с этим стрессом, а также преодолеть возникшие ограничения на активный образ жизни", - отмечает она.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, составляет свыше 13,5 тыс. человек. Жертвами заболеваний, вызываемых коронавирусом, стали 358 человек, еще 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. Более 3 тыс. человек выздоровели.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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