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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд президентских грантов согласовал изменения более чем в 900 проектах из-за пандемии

Сообщается, что на средства грантов в данный момент реализуется около 5 тыс. проектов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Фонд президентских грантов в апреле согласовал изменение форматов и перенос сроков мероприятий в рамках более чем 900 проектов некоммерческих организаций (НКО) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба фонда.

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В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент на гранты президента реализуется около 5 тыс. проектов НКО.

"В регионах вводятся ограничения на проведение публичных мероприятий, связанные с пандемией, это, безусловно, отражается на повседневной работе организаций, которые получили президентские гранты: многие вынуждены переносить, а то и вовсе отменять запланированные мероприятия. Мы понимаем всю серьезность ситуации, в апреле фонд согласовал перенос сроков мероприятий и форматов их проведения по более чем 900 проектам", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что призывают НКО по возможности все мероприятия переводить в режим онлайн. "Если из-за эпидемии проекту не удастся полностью достичь заявленных изначально количественных показателей, это будет учтено при оценке результатов проекта и не приведет к репутационным потерям для организаций", - отметили в пресс-службе.

3 апреля фонду президентских грантов исполнилось три года. За это время фонд провел семь конкурсов, по итогам которых поддержал более 12,5 тыс. социально значимых проектов на общую сумму 26,3 млрд рублей. С 2017 года НКО из всех регионов страны подали в фонд более 73,6 тыс. проектов, в том числе 20,4 тыс. были представлены на два последних конкурса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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