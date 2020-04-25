Коронавирус выявили у 51 работника Корбалихинского рудника в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом выросло за минувшие сутки в Алтайском крае на 63 и составило 215. Как сообщил в субботу официальный Telegram-канал регионального оперативного штаба, сразу 51 случай инфицирования зарегистрирован у работников Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе, где в пятницу из-за вспышки коронавируса был введен карантин.

"Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника. За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество составляет 215 человек, в т. ч. 14 детей", - говорится в сообщении.