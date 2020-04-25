Коронавирус выявили у 51 работника Корбалихинского рудника в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом выросло за минувшие сутки в Алтайском крае на 63 и составило 215. Как сообщил в субботу официальный Telegram-канал регионального оперативного штаба, сразу 51 случай инфицирования зарегистрирован у работников Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе, где в пятницу из-за вспышки коронавируса был введен карантин.
"Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника. За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество составляет 215 человек, в т. ч. 14 детей", - говорится в сообщении.
В регионе за пятницу умер один пациент и четверо выздоровели. Общее число излечившихся от коронавируса составило 22. В Змеиногорском районе после того, как на Корбалихинском руднике компании "Сибирь-Полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг") было выявлено 39 случаев коронавирусной инфекции, в пятницу ввели карантин. Новые меры запрещают въезд и выезд из района, транзит транспорта через его территорию, работу всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла, а также выход из дома без острой необходимости. Сотрудники "Сибирь-Полиметаллы" не смогут в течение ближайших двух недель выйти с территории предприятия или войти на нее.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.