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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Индонезии приостановили перенос столицы из Джакарты

Выделенные на это средства направлены на борьбу с пандемией

СИНГАПУР, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство Индонезии взяло паузу в реализации проекта переноса столицы на остров Калимантан, а подготовленные средства из бюджета частично направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times со ссылкой на заявление главы Минфина Сри Мульяни Индравати.

"Курирующее данный проект министерство общественных работ и жилищного строительства перераспределило большую часть своих расходов, в том числе выделенных на создание инфраструктуры для новой столицы, на борьбу с распространением вируса", - отметила руководитель ведомства. По ее словам, "часть бюджета была направлена на модернизацию существующих и строительство новых больниц".

Индравати также рассказала, что "пока президент Джоко Видодо не дал окончательного ответа, какой объем средств на данный проект нужно закладывать в бюджет на будущий год". Между тем министр признала, что работы по переносу столицы "могут способствовать восстановлению экономики".

Индонезийский лидер в августе прошлого года объявил, что новая столица должна появиться в юго-восточной части острова Калимантан примерно к 2024 году. Предполагалось, что работы начнут уже в будущем году, проект оценивается в $33 млрд.

Теги
ИндонезияПандемия коронавируса нового типа
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