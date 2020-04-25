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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Астраханской области выросло до 281

За сутки в регионе выявили 70 новых случаев заражения

АСТРАХАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Астраханской области за сутки увеличилось на треть, с 211 до 281, сообщает пресс-служба регионального минздрава в субботу.

"По данным Министерства здравоохранения, на 25 апреля в Астраханской области зарегистрирован 281 (+70 человек за минувшие сутки) подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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В Астраханской области за весь период эпидемии 42 человека выздоровели, четверо умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся 1598 человек, в инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 98 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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