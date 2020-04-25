Число зараженных коронавирусом в Астраханской области выросло до 281

АСТРАХАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Астраханской области за сутки увеличилось на треть, с 211 до 281, сообщает пресс-служба регионального минздрава в субботу.

"По данным Министерства здравоохранения, на 25 апреля в Астраханской области зарегистрирован 281 (+70 человек за минувшие сутки) подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.