Число зараженных коронавирусом в Астраханской области выросло до 281

АСТРАХАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Астраханской области за сутки увеличилось на треть, с 211 до 281, сообщает пресс-служба регионального минздрава в субботу.
"По данным Министерства здравоохранения, на 25 апреля в Астраханской области зарегистрирован 281 (+70 человек за минувшие сутки) подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В Астраханской области за весь период эпидемии 42 человека выздоровели, четверо умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся 1598 человек, в инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 98 человек.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.