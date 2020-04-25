{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 100 российских туристов ожидают на Филиппинах вывозных рейсов в Россию

Пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Наталья Линовицкая также сообщила о 18 россиянах, обратившихся за матпомощью

БАНГКОК, 25 апреля. /ТАСС/. Более 100 российских туристов внесли свои имена в списки на вывозные рейсы с Филиппин в Россию. Об этом сообщила в субботу корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Наталья Линовицкая.

"В списках на вывозные рейсы в Россию с Филиппин зарегистрировано 104 человека, основная часть из них - туристы, которые находятся на островах Бохол (25 человек) и Себу (24), - отметила она. - Несколько российских граждан находятся на отдаленных островах: Сиаргао, Негрос и Сикихор".

На эту тему
Возобновление вывоза россиян из-за границы. Список рейсов

Линовицкая пояснила, что среди этих соотечественников "большинство отказавшихся лететь вывозными рейсами в марте, несмотря на призывы посольства". "Многие из них понадеялись на скорейшую стабилизацию обстановки в стране, другие не прочувствовали всю сложность ситуации и, как водится, решили понадеяться "на авось". Есть и те, кто живут на Филиппинах годами, не оформляя рабочей визы, и сейчас, когда возможности вести бизнес нет, вынуждены вспомнить о родине", - добавила она.

Пресс-секретарь отметила, что тем, кто воспользовался возможностью вернуться в Россию месяц назад, повезло попасть в первую волну вывозных рейсов. "В конце марта мы вывезли практически 90% наших сограждан, в общей сложности 628 человек", - пояснила она. "В настоящее время мы продолжаем работать над списками, обрабатывать обращения граждан. Кроме того, за материальной помощью в посольство обратились 18 наших соотечественников", - добавила Линовицкая.

По ее словам, международные рейсы с Филиппин возобновятся не скоро. Вместе с тем она напомнила, что президент Родриго Дутерте продлил до 15 мая ограничения, введенные в столице страны Маниле для борьбы с распространением коронавируса. В стране на полгода введен режим чрезвычайного положения.

30 января на Филиппинах был выявлен первый случай заражения коронавирусом. 1 февраля республика стала первой территорией за пределами Китая, где была зарегистрирована смерть из-за коронавируса. 31 марта и 12 апреля были отмечены самые крупные суточные приросты числа инфицированных и умерших (537 и 50 соответственно). К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом на Филиппинах превысило 7,1 тыс., вылечились 762 человека, умерли 477.

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посол РФ в США призвал хранить память о Великой Отечественной войне и встрече на Эльбе
Анатолий Антонов заявил, что современники не имеют права "забывать об этом времени"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС