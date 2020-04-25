Более 100 российских туристов ожидают на Филиппинах вывозных рейсов в Россию

"В списках на вывозные рейсы в Россию с Филиппин зарегистрировано 104 человека, основная часть из них - туристы, которые находятся на островах Бохол (25 человек) и Себу (24), - отметила она. - Несколько российских граждан находятся на отдаленных островах: Сиаргао, Негрос и Сикихор".

БАНГКОК, 25 апреля. /ТАСС/. Более 100 российских туристов внесли свои имена в списки на вывозные рейсы с Филиппин в Россию. Об этом сообщила в субботу корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Наталья Линовицкая.

Линовицкая пояснила, что среди этих соотечественников "большинство отказавшихся лететь вывозными рейсами в марте, несмотря на призывы посольства". "Многие из них понадеялись на скорейшую стабилизацию обстановки в стране, другие не прочувствовали всю сложность ситуации и, как водится, решили понадеяться "на авось". Есть и те, кто живут на Филиппинах годами, не оформляя рабочей визы, и сейчас, когда возможности вести бизнес нет, вынуждены вспомнить о родине", - добавила она.

Пресс-секретарь отметила, что тем, кто воспользовался возможностью вернуться в Россию месяц назад, повезло попасть в первую волну вывозных рейсов. "В конце марта мы вывезли практически 90% наших сограждан, в общей сложности 628 человек", - пояснила она. "В настоящее время мы продолжаем работать над списками, обрабатывать обращения граждан. Кроме того, за материальной помощью в посольство обратились 18 наших соотечественников", - добавила Линовицкая.

По ее словам, международные рейсы с Филиппин возобновятся не скоро. Вместе с тем она напомнила, что президент Родриго Дутерте продлил до 15 мая ограничения, введенные в столице страны Маниле для борьбы с распространением коронавируса. В стране на полгода введен режим чрезвычайного положения.

30 января на Филиппинах был выявлен первый случай заражения коронавирусом. 1 февраля республика стала первой территорией за пределами Китая, где была зарегистрирована смерть из-за коронавируса. 31 марта и 12 апреля были отмечены самые крупные суточные приросты числа инфицированных и умерших (537 и 50 соответственно). К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом на Филиппинах превысило 7,1 тыс., вылечились 762 человека, умерли 477.