Посол РФ в США призвал хранить память о Великой Отечественной войне и встрече на Эльбе

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что современники не должны забывать о Великой Отечественной войне и встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе 25 апреля 1945 года. Об этом он заявил в пятницу в интервью журналистам американского телеканала Fox-31.

"Мне кажется, что у нас нет права забывать об этом времени", - отметил Антонов. "Нам следует помнить, нам следует проявлять уважение и сказать им: "Большое спасибо тем, кто пожертвовал жизнью", - подчеркнул он, говоря о ветеранах.

В публикации на сайте телеканала констатируется, что ранее в Россию в мае планировали приехать американские ветераны Второй мировой войны для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Визит должен был организовать неправительственный фонд The Greatest Generations Foundation. Поездка была перенесена на сентябрь из-за распространения коронавируса, сообщил ТАСС 7 апреля президент фонда Тимоти Дэвис. "По просьбе российского правительства наш визит был отложен до 2 сентября, чтобы совпадать с торжествами по случаю завершения Второй мировой войны. Учитывая возраст ветеранов, так будет лучше для всех в свете вспышки COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - отметил он.

"Я уверен, придет время организовать этот парад", - отметил Антонов в интервью Fox-31, говоря о параде Победы. "Некоторые [из ветеранов] приедут в Москву и будут наслаждаться с нами духом дружбы, сотрудничества и тем, что называют "братья по оружию", - добавил посол. "Потому что это наша история. Мы потеряли слишком много людей", - подчеркнул он.

Ожидалось, что американские ветераны посетят Санкт-Петербург, Волгоград и Москву. В каждом из городов они должны были встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны. Планировалось, что они также посетят несколько школ, чтобы "рассказать о том, что пережили во время войны, о тех жертвах, которые принесли многие, о том, как важна память".

Память о Восточном фронте

В феврале Дэвис сообщил ТАСС, что "посчитал необходимым привлечь внимание к Восточном фронту". "Если бы не герои советской Красной армии, союзники на Западном фронте не победили бы немцев", - подчеркивал президент фонда. Как он констатировал, фонд выступает в поддержку "вечных принципов мира и справедливости", привлекая внимание к самоотверженности, проявленной ветеранами, в надежде, что будущие поколения не забудут принесенных жертв.

The Greatest Generations Foundation базируется в городе Денвер (штат Колорадо). Фонд регулярно проводит поездки американских ветеранов в страны, где те участвовали в боях.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.