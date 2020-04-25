{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Посол РФ в США призвал хранить память о Великой Отечественной войне и встрече на Эльбе

Анатолий Антонов заявил, что современники не имеют права "забывать об этом времени"

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что современники не должны забывать о Великой Отечественной войне и встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе 25 апреля 1945 года. Об этом он заявил в пятницу в интервью журналистам американского телеканала Fox-31.

"Мне кажется, что у нас нет права забывать об этом времени", - отметил Антонов. "Нам следует помнить, нам следует проявлять уважение и сказать им: "Большое спасибо тем, кто пожертвовал жизнью", - подчеркнул он, говоря о ветеранах.

В публикации на сайте телеканала констатируется, что ранее в Россию в мае планировали приехать американские ветераны Второй мировой войны для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Визит должен был организовать неправительственный фонд The Greatest Generations Foundation. Поездка была перенесена на сентябрь из-за распространения коронавируса, сообщил ТАСС 7 апреля президент фонда Тимоти Дэвис. "По просьбе российского правительства наш визит был отложен до 2 сентября, чтобы совпадать с торжествами по случаю завершения Второй мировой войны. Учитывая возраст ветеранов, так будет лучше для всех в свете вспышки COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - отметил он.

"Я уверен, придет время организовать этот парад", - отметил Антонов в интервью Fox-31, говоря о параде Победы. "Некоторые [из ветеранов] приедут в Москву и будут наслаждаться с нами духом дружбы, сотрудничества и тем, что называют "братья по оружию", - добавил посол. "Потому что это наша история. Мы потеряли слишком много людей", - подчеркнул он.

Ожидалось, что американские ветераны посетят Санкт-Петербург, Волгоград и Москву. В каждом из городов они должны были встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны. Планировалось, что они также посетят несколько школ, чтобы "рассказать о том, что пережили во время войны, о тех жертвах, которые принесли многие, о том, как важна память".

Память о Восточном фронте

В феврале Дэвис сообщил ТАСС, что "посчитал необходимым привлечь внимание к Восточном фронту". "Если бы не герои советской Красной армии, союзники на Западном фронте не победили бы немцев", - подчеркивал президент фонда. Как он констатировал, фонд выступает в поддержку "вечных принципов мира и справедливости", привлекая внимание к самоотверженности, проявленной ветеранами, в надежде, что будущие поколения не забудут принесенных жертв.

The Greatest Generations Foundation базируется в городе Денвер (штат Колорадо). Фонд регулярно проводит поездки американских ветеранов в страны, где те участвовали в боях.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Сочи умер депутат городского собрания, заразившийся коронавирусом
Константин Гергишан стал первым умершим пациентом с коронавирусом в городе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС