Эксперты предостерегли от принятия противомалярийных лекарств от коронавируса без рецептов

Побочные эффекты у противомалярийных препаратов очень серьезные и очень опасные, говорит вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ряд противомалярийных препаратов включен в методические рекомендации Минздрава России, касающиеся профилактики, диагностики и лечения коронавируса нового типа. При этом указывается, что, так как до сих пор существует мало научных данных об их эффективности конкретно против коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения допускает назначение препаратов off-label, то есть когда их применение не соответствует инструкции лекарства.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Противомалярийные препараты могут оказывать серьезное воздействие на сердце, печень, центральную нервную систему и эндокринные органы. При коронавирусе нового типа их следует назначать с осторожностью, и делать это могут только врачи. Об этом ТАСС сообщили опрошенные инфекционисты.

"Основные - это действие на сердце, вероятность аритмии и сердечного приступа, токсичность для печени и побочные эффекты на нервную систему, которые вызывают очень серьезные перепады настроения. Ну, и еще большой список побочных эффектов", - рассказал он, добавив, что их с осторожностью назначают больным с заболеваниями сердца и печени.

Он также подчеркнул, что противомалярийные препараты относятся к рецептурным, и принимать их можно только по рекомендации врача.

Об этом же говорит врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, помимо сердца, нервной системы и печени, противомалярийные препараты также влияют на эндокринные органы.

"В рекомендации препарата не написано, что он является препаратом для лечения коронавирусной инфекции, поэтому для того, чтобы назначить этот препарат, врач должен собрать консилиум других врачей. <...> Вообще, процедура назначений препаратов при коронавирусе - это консилиум", - добавил врач.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что в других странах уже были неудачные случаи использования таких препаратов на дому без консультации и показания врача.

Механизм действия

Стоит отметить, что данные препараты, хотя и называются противомалярийными, не имеют конкретной связи с этим заболеванием.

"Они имеют, во-первых, противовирусное действие, то есть напрямую подавляют размножение коронавируса. А во-вторых, легкое иммуносупрессивное действие (искусственно угнетающее иммунитет - прим. ред.), в частности, гидроксихлорохин сейчас в нашей стране применяют в основном с аутоиммунными заболеваниями. И этот иммуносупрессивный эффект может тоже помогать при некоторых течениях COVID-19. Поэтому у них есть целых два эффекта, которые теоретически могут работать. Малярия здесь совершенно ни при чем", - рассказал Лукашев.

Врач-инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, отметил, что противомалярийные препараты воздействуют не на сам вирус, а на механизм, который он запускает. Он подчеркнул, что такие лекарства назначают, чтобы снизить напряжение иммунной системы. "Не на вирус воздействие, а на тот механизм, который вирус запускает в организме", - подтвердил он.

В то же время, по словам Тимакова, у коронавируса схожий с малярией механизм действий в организме. "Но подтвержденных данных на то, что препарат 100% показан, пока нет. <...> Кидаться на эти препараты, как на панацею, сейчас не стоит", - отметил Тимаков.

Коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.