Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 3 тыс.

"Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 047", - сказала Ракова.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Еще 312 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, поправились в Москве, всего вылечились уже 3 047 пациентов. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, в Москве побит рекорд по количеству выписавшихся за сутки. Предыдущий был установлен 24 апреля - 287 пациентов.

По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Заммэра призвала не заниматься самолечением. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

После лечения пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.