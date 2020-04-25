В России под наблюдением из-за коронавируса остается 168 тыс. человек

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Около 168 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России остается 168 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 2,7 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведено 169 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.