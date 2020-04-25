В Крыму зафиксирован максимальный рост числа зараженных коронавирусом с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявили за сутки у 10 человек на территории Крыма, что является максимальным количеством за весь период пандемии, сообщил в субботу на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

"У нас за истекшие сутки 10 случаев заражения в Республике Крым. Максимальное количество за весь период наблюдения", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что двое зараженных - это пациентка и лифтер Красногвардейской больницы, еще один - пациент Сакской больницы, а также два врача Железнодорожной больницы. "Принято решение: Железнодорожная больница в Симферополе превращена в обсерватор, по Красногвардейской решение будет принято до конца дня. Это говорит о том, что вирус не дремлет, пик не пройден", - отметил Аксенов.

На своей странице "ВКонтакте" Аксенов также сообщил, что в республике зарегистрировано 67 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные из-за границы, 10 завезены из субъектов РФ, 37 случаев - местные.