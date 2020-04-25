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Пандемия коронавируса нового типа
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В Крыму зафиксирован максимальный рост числа зараженных коронавирусом с начала пандемии

В регионе за сутки выявили 10 случаев заражения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявили за сутки у 10 человек на территории Крыма, что является максимальным количеством за весь период пандемии, сообщил в субботу на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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"У нас за истекшие сутки 10 случаев заражения в Республике Крым. Максимальное количество за весь период наблюдения", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что двое зараженных - это пациентка и лифтер Красногвардейской больницы, еще один - пациент Сакской больницы, а также два врача Железнодорожной больницы. "Принято решение: Железнодорожная больница в Симферополе превращена в обсерватор, по Красногвардейской решение будет принято до конца дня. Это говорит о том, что вирус не дремлет, пик не пройден", - отметил Аксенов. 

На своей странице "ВКонтакте" Аксенов также сообщил, что в республике зарегистрировано 67 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные из-за границы, 10 завезены из субъектов РФ, 37 случаев - местные. 

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1029 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 830 человека, в стационарах находятся 85 человек, изолировано в обсерваторы - 114 человек. По данным Роспотребнадзора, из 67 положительных на Covid-19 на лечении находятся 28 человек, выздоровели - 29 человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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