Врач рассказала об эффективности инъекций ботокса при мигрени

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Инъекции ботокса могут помочь значительно облегчить эпизодическую или хроническую мигрень за несколько недель, хотя полностью избавиться от нее таким образом не получится. Об этом рассказала ТАСС руководитель центра боли, заведующая неврологическим отделением консультативно-диагностического центра Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Ольга Штанг.

Причинами обострения мигрени могут стать стресс, тревога, чрезмерная нагрузка, физическая или психологическая усталость.

"Применение ботулотоксина типа А при хронической мигрени уменьшает количество дней мигренозных приступов, также снижает интенсивность головной боли вообще в течение месяца. Облегчение наступает уже через неделю-две", - рассказала Штанг.

По ее словам, во время такой терапии пациенту вводят инъекции в 31 точку, расположенную на лице, затылочной и воротниковой частях, шее. "Еще можно вводить дополнительно в височные точки и затылочные мышцы. Всего получается два флакона. Обычно лечебная доза - 195 единиц", - уточнила врач.

"Дневник боли" и побочные результаты

Важная часть терапии - ведение так называемого дневника боли, в котором пациент отмечает дни с мигренью и следит за прогрессом. Дневник позволяет определить, как часто необходимо делать инъекции, пояснила собеседница агентства. В среднем их делают раз в 12 недель, но для каждого пациента врач подбирает частоту как раз на основе "дневника боли".

Штанг считает ботокс лучшим выбором, поскольку в отличие от препаратов, которые обычно применяют при мигрени, он не дает побочных эффектов.

"Доказательная база есть у двух препаратов - [это] топирамат и амитриптилин, помимо ботулотоксина типа А. Обычно доктор обсуждает с пациентом, с помощью чего ему будет оказываться помощь. Но есть пациенты с избыточным весом, есть пациенты, которым необходимо заниматься интеллектуальным трудом, а у этих препаратов есть свои побочные действия", - сказала врач. Так, топирамат может приводить к снижению когнитивных функций, а амитриптилин способствует набору веса.

В то же время, предупредила Штанг, инъекции ботокса не могут полностью вылечить мигрень - она не лечится в принципе. Они способны только помочь облегчить приступы и сделать их реже.

Клинические исследования

Ботокс начал применяться в медицине относительно недавно. Его эффективность и безопасность при лечении пациентов с хронической мигренью была доказана в ходе программы исследований PREEMPT в США - тогда почти у половины из примерно 1,4 тысячи пациентов частота эпизодов головной боли уменьшилась на 50%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от мигрени страдает по меньшей мере каждый седьмой взрослый человек в мире. Женщины страдают от нее в три раза чаще мужчин. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы зачастую на протяжении всей жизни, а боль во время приступов провожается от нескольких часов до двух-трех дней.