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Мишустин поздравил директора Русского музея Владимира Гусева с 75-летием

Премьер-министр отметил, что под руководством Гусева музей стал крупнейшим научно-исследовательским и реставрационным центром

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил директора Государственного Русского музея, заслуженного деятеля искусств России Владимира Гусева с 75-летием, отметив, что благодаря ему музей стал крупнейшим научно-исследовательским и реставрационным центром. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Благодаря вашей многолетней деятельности знаменитый Русский музей стал крупнейшим культурным, просветительским, научно-исследовательским и реставрационным центром", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр подчеркнул, что под руководством Гусева в музее ведется большая работа по воссозданию и сохранению исторического облика дворцов, замков, садов, а уникальные коллекции пополняются художественными шедеврами.

Владимир Гусев - российский искусствовед, академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ (1996). Гусев родился 25 апреля 1945 года в Калинине (ныне Тверь). С 1978 года работал в Государственном Русском музее научным сотрудником, впоследствии был заведующим отделом современного искусства, заместителем директора по научной работе. В 1988 году стал директором музея. Гусев является лауреатом Государственной премии РФ (2003), награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2020, 2010), Почета (2016), отмечен благодарностью президента РФ (1998).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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