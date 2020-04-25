На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

"К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

СТАВРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом, умер в Ставропольском крае. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Глава региона выразил соболезнования родным медицинского работника и отметил, что лучшая помощь медикам в период пандемии - оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. "Работа медика - всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни. Прошу всех об этом помнить и ответственно относиться к своему здоровью", - написал губернатор.

В Ставропольском крае зарегистрировано 385 случаев коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов. В состоянии средней степени тяжести находятся 59 человек, выздоровели 58 пациентов, пятеро умерли.