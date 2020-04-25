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75-летие Победы

Посол России в Армении принял участие во флешмобе в честь Великой Победы

Сергей Копыркин напомнил о неоценимом вкладе армянского народа в победу над фашизмом

ЕРЕВАН, 25 апреля. /ТАСС/. В рамках проходящего около месяца флешмоба патриотической поэзии #ПомнитеПобеду, посол России в Армении Сергей Копыркин прочитал стихотворение армянского поэта Аветика Исаакяна "День Великой Победы" в переводе Николая Тихонова, тем самым поддержав акцию. Об этом в субботу сообщает пресс-служба филиала Россотрудничества в Ереване.

"Поэзия военных лет, стихи о войне - это не только важная часть нашего культурного духовного достояния, но и дань памяти. Ведь именно в поэзии, как ни в чем другом, мы ощущаем дыхание жизни, величие подвига наших предков, которые завоевали для нас Великую Победу", - сказал посол.

Он также отметил, что армянский народ, наряду с другими народами Советского Союза, внес неоценимый вклад в общую победу над фашизмом.

Флешмоб патриотической поэзии #ПомнитеПобеду организован Российским центром науки и культуры (РНЦК) в Ереване и филиалом в Гюмри и проводится второй год подряд. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция вызвала большой интерес.

"В течение последнего месяца принять участие в акции выразили желание около двухсот человек из Армении, России и Белоруссии. Очень приятно, что люди разных возрастов приняли в нем участие. Есть и детсадовские чтецы и люди преклонного возраста", - сказала корр. ТАСС пресс-секретарь РНЦК и координатор проекта Елена Шуваева.

Открыл флешмоб патриотической поэзии руководитель Представительства Россотрудничества в Армении Сергей Рыбинский стихотворением Сергея Коняшина "Поисковики".

Цель акции - привлечение молодого поколения к истории, и, в частности, к теме Великой Отечественной войны.

Теги
АрменияРоссия75-летие Победы
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