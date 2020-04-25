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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров призвал концентрироваться на борьбе с пандемией, а не на ситуации вокруг ВОЗ

Ранее Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Международное сообщество должно фокусироваться на борьбе с коронавирусом, а не на ситуации вокруг приостановки взносов США в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала.

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"Америка является главным плательщиком в бюджет ВОЗ, поэтому если брать относительные цифры, то среди специалистов, которые определяют деятельность секретариата ВОЗ - большинство американцев, в том числе на руководящих должностях, и я сильно сомневаюсь, что эти американцы работают в полной изоляции от своего правительства, - сказал Лавров. - Но никогда ни один сотрудник секретариата, чьим бы гражданином он ни являлся, не отказывается от контактов с делегациями стран-членов, если у них возникают какие-то вопросы".

"Поэтому я бы сейчас все-таки вместо того, чтобы кричать: "Держи его!" - и искать виновных, я бы все-таки сконцентрировался, во-первых, на необходимых мерах по выработке вакцин, параллельно с мерами предосторожности, самоизоляции, карантина и так далее", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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