Самолет с российскими туристами из Южной Кореи приземлился в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула (Республика Корея) с россиянами на борту приземлился во Владивостоке в субботу в 16:41 по местному времени (09:41 мск), следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс HZ 5437 из Сеула (аэропорт Инчхон) прилетел с небольшой задержкой от планового времени посадки - 16:10. В пресс-службе авиакомпании ТАСС не смоли назвать количество пассажиров рейса. По данным пресс-службы правительства Приморья, их должно быть около 40 человек.