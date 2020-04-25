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Самолет с российскими туристами из Южной Кореи приземлился в аэропорту Владивостока

Рейс прибыл с небольшой задержкой

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула (Республика Корея) с россиянами на борту приземлился во Владивостоке в субботу в 16:41 по местному времени (09:41 мск), следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс HZ 5437 из Сеула (аэропорт Инчхон) прилетел с небольшой задержкой от планового времени посадки - 16:10. В пресс-службе авиакомпании ТАСС не смоли назвать количество пассажиров рейса. По данным пресс-службы правительства Приморья, их должно быть около 40 человек.

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Накануне МИД сообщал, что число россиян, желающих вернуться на родину, но не имеющих возможности это сделать, сохраняется в районе 30 тысяч, как и на прошлой неделе. Как пояснили в МИД, количество россиян, находящихся за рубежом и выразивших желание вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, растет каждый день, поэтому назвать точные цифры практически невозможно.

На данный момент сформирован предварительный вывозной график до 27 апреля. В него вошли вывозные рейсы из Бангкока, Денпасара, Пхукета, из Гоа и др. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан, сообщали накануне Минтранс и Росавиация. График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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