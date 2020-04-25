В Сочи умер депутат городского собрания, заразившийся коронавирусом

"Сегодня нас постигла тяжелая утрата. Скончался депутат Городского собрания Сочи Константин Васильевич Гергишан. Ему было 63 года. В начале апреля Константин Васильевич был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", - написал мэр в Instagram.

КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Депутат Городского собрания Сочи Константин Гергишан, заразившийся коронавирусом, умер в субботу. Это первый случай смерти пациента с коронавирусом в городе, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Погибший после заражения был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в последние дни находился в коме. Гергишан был полковником в отставке, депутатом Городского собрания Сочи четвертого и пятого созывов, руководил центром туризма и отдыха Минобороны.

"Последние месяцы Константин Васильевич активно занимался подготовкой к празднованию 75-летия Победы, всегда с огромным трепетом и уважением относился к ветеранам. Константин Гергишан совместно с мэрией Сочи был автором проекта экскурсии "Сочи - город-госпиталь", которая собирала каждый день больше тысячи человек", - заявил Копайгородский.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.