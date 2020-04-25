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Посол США в РФ напомнил о годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе

Джон Салливан отметил, что это событие показывает "чего мы можем достичь, когда объединяем силы ради достижения общей цели"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Военные из СССР и США встретились на мосту через реку Эльбу 75 лет назад во время Второй мировой войны, это событие продемонстрировало, чего Москва и Вашингтон могут добиваться совместными усилиями. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в видео-выступлении, опубликованном на странице американского диппредставительства в сети Twitter.

"Сегодня 25 апреля исполняется 75 лет со дня исторической встречи американских и советских солдат в городе Торгау на мосту через Эльбу, - напомнил Салливан. - Это историческое событие демонстрирует, чего мы можем достичь, когда объединяем силы ради достижения общей цели".

Дипломат обратил внимание на то, что годовщина важна для него лично и рассказал, что его отец в годы войны служил на подводной лодке ВМС США в Тихом океане, а мать была добровольцем.

"В ближайшие месяцы, когда мы будем отмечать череду исторических событий, предваряющих празднование 75-й годовщины Второй мировой войны 2 сентября 2020 года мы не должны забывать, что мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, россиянами и американцами, - резюмировал посол. - Их дух и служение являются мощным напоминанием о том, что мир действительно безопаснее и стабильнее, когда мы протягиваем друг другу руку и работаем вместе".

Теги
СШАРоссияВторая мировая войнаСалливан, Джон75-летие Победы
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