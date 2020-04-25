Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 млн

ТАСС, 25 апреля. Количество зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило 2,8 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе данных международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, к настоящему моменту в мире зарегистрирован 2 811 891 случай инфицирования коронавирусом, 197 162 пациента умерли. Наибольшее число заразившихся приходится на США (905,3 тыс.), Испанию (219,7 тыс.), Италию (почти 193 тыс.), Францию (около 160 тыс.) и Германию ( почти 155 тыс.).

Количество летальных исходов пациентов с коронавирусом превысило 197 тыс. Наибольшее число зафиксировано в США (почти 52 тыс.), Италии (около 26 тыс.), Испании (22,5 тыс.) и Франции (22,2 тыс.).

Число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 793 828.